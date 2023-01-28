رسالة طمأنة من رئيس الوزراء للمواطنين: مصر في وضع أفضل كثيرًا عما مضى

طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري، حول مستجدات تعامل الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكّداً أنَّ مصر في وضع أفضل كثيرًا حاليًا عما كانت عليه في مواجهة الأزمة خلال الفترة الراهنة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحرك وكل الدولة من خلفه لنعبر الأزمة العالمية.

وأعلن رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة حدائق العاصمة على هامش تفقده لها اليوم السبت، انتهاء أزمة تكدس البضائع داخل الموانئ، مضيفًا: «عدنا لما كنا عليه قبل الأزمة، وخرجت البضائع المتراكمة، واطمأننت من الاتحاد العام للغرف التجارية بعودة كل المصانع للعمل بطاقتها، وتواجد مخزون من المواد الخام لديها يكفي من شهر لشهرين على أقل تقدير».

وأكّد «مدبولي»، أن دعم الدولة للقطاع الإنتاجي من قطاع صناعي وزراعي في الفترة المقبلة، وعودة المصانع للعمل بطاقتها سيُحدث «توازن في الأسعار»، مشيرًا لتقرير «ستاندرد آند بورز»، وهي مؤسسة تصنيف ائتماني عالمية، بالإبقاء على تصنيف مصر الائتماني، وإشادتها ببذل الحكومة لجهود كبيرة، وكذلك تقرير وكالة «روتيرز» الأمريكية الذي يشير إلى استقرار العملة حاليًا، وتوقعات إيجابية للفترة المقبلة.

تفعيل مبادرة دعم القطاع الإنتاجي بفائدة 11%

وأشار إلى أنَّه سيتمّ تفعيل مبادرة دعم القطاع الإنتاجي بفائدة 11% بالتنسيق مع البنك المركزي المصري خلال الأسبوع القادم، مع إقرار رفع الغرامات وفوائد القطاع الصناعي المتعلقة بتأخر وإكمال الإنشاءات متى كان التأخير خارج عن إرادته، مع مد الإعفاء لمدة 6 أشهر إضافية، مؤكّداً أنَّ الدولة تدعم القطاع الصناعي والإنتاجي، وستقدم له كل التيسيرات الممكنة.

وأوضح أنَّه وجه بانتهاء متأخرات دعم الصادرات المتراكمة من عام وأكثر، ليكون دعم الصادرات المنصرف للمصدر في حدود 3 أشهر على الأكثر من العام المالي الجديد، كما ستعلن الدولة خلال فترة بسيطة جداً عن استراتيجية التنمية الصناعية، وهي خطة طريق بتمويل واضح وإجراءات محددة، كما ستعمل الدولة على تفعيل سياسة ملكية الدولة خلال الفترة المقبلة، عن تنشيط البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية.

ولفت إلى أنَّ مجلس الوزراء سيُعلن خلال أسبوعين عن خطة للشركات المزمع طرحها في البورصة بأسمائها، على أن يتم الطرح خلال عام 2023.

انتهاء تنفيذ أول حي متكامل في مدينة حدائق العاصمة

وأعلن «مدبولي»، انتهاء تنفيذ أول حي متكامل في مدينة حدائق العاصمة، الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة بعد بدء العمل فيه بـ18 شهرًا، بإجمالي 30 ألف وحدة سكنية، عبر وحدات سكن لكل المصريين، وهو ما يوازي إجمالي ما تنجزه الدولة كلها في عام واحد.

وأوضح أنَّ الدولة تبني لشبابها ومحدودي ومتوسطي الدخل، بوحدات بمساحة 90 مترًا، وأنَّه يجري بناء 70 ألف وحدة إضافية في «حدائق العاصمة»، مع تيسيرات في السداد حتى 20 و25 عامًا، وبمساحات ستصل حتى 110 و120 مترًا تستهدف بالأساس محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار رئيس الوزراء، إلى استلام بعض المواطنين مساكنهم في «حدائق العاصمة»، وأنَّه وجه بتشغيل كل الخدمات من مدارس ووحدات صحية وملاعب وغيرها.