المتهم بتصنيع مخدر الحشيش في منزله بالجيزة: «كان هدفي أكبر تجارتي»

«فكرت أصنع الحشيش في البيت عشان أقدر أحقق مكسب أكبر، وكان هدفي أكبر في تجارتي دي من غير ما حد يعرف يوصلني»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بالإتجار في المخدرات وتصنيعها داخل منزله بالصف في الجيزة، اعترافاته أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من جانب الأجهزة الأمنية.

بداية تصنيع «الحشيش»

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه: «بدأت في الأول أجهز المواد والأدوات اللي بنصنع من خلالها الحشيش، وبدأت فعلا أصنعه في البيت عندي، ولما لاقيتها مشيت معايا قررت أكبر التجارة».

وتابع المتهم خلال جلسة التحقيق: «كان كل همي أجمع أكبر قدر من الفلوس وأكبر تجارتي»، موضحاً أنه لم يكن يتوقع أن تصل إليه أجهزة الشرطة وتكشف أمره وتقبض عليه.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الخميس القبض على المتهم بتصنيع المخدرات داخل منزله بالصف وتحديداً مخدر الحشيش، وعثرت بحوزته على كميات من مخدر الحشيش وصلت إلى 5 كيلو جرام تصل قيمتهم المالية إلى 350 ألف جنيه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم بتجارة المخدرات وتصنيعها في منزله بالصف، يقول المحامي بالنقض أيمن محفوظ، أنه سينطبق عليه ما نص المادة 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».