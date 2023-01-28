«الداخلية» تكشف حقيقة انفجار خط غاز طبيعي بالشرقية: تسريب في ضغط الهواء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً الادعاء بحدوث انفجار بخط غاز طبيعي بدائرة مركز شرطة «صان الحجر» بالشرقية.

بالفحص تبين أنَّ حقيقة الواقعة تتمثل في أنه خلال قيام مسؤولي إحدى شركات الغاز بأعمال تجربة خط غاز فرعي تحت الإنشاء عن طريق ضخ الهواء بدائرة مركز شرطة صان الحجر، تمهيداً لدخوله الخدمة، حدث تسريب بضغط الهواء بالخط المشار إليه نتج عنه تناثر بعض الحجارة وكذا تلفيات بزجاج 3 محلات دون أي إصابات أو إعاقة للحركة المرورية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.