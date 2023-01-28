ضبط «حشيش» بـ105 آلاف جنيه بحوزة تاجر مخدرات في عين شمس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة عين شمس مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتفين المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 105,000 ألف جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.