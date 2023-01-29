القصة الكاملة لقتل شاب لعمته وزوجها بالإسكندرية شنقا: رغب في سرقتهما

شهدت منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، منذ أيام قليلة، واقعة مأساوية جديدة، حين عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان مسن وزوجته داخل شقتهما شنقا،، حيث تبين أن ابن شقيق المتوفاة من كان وراء قتلهما رغبة منه في سرقتهما.

بداية حادث الإسكندرية حين تبلغ العثور على جثه زوجين مسنين، داخل مسكنهما بشارع مراكش في منطقة محرم بك بالإسكندرية، وهما «ع. ع» 81 سنة، وزوجته «ح.ح» 71 سنة داخل شقتهما وحول رقبتهم سلك كهرباء ومتوفين بجانب اختفاء لبعض مقتنيات الشقة متمثلة في مشغولات ذهبية تمتلكها المجنى عليها وهواتف محمولة.

المتهم أقر بارتكاب الواقعة

على الفور جرى تشكيل فريق للبحث الجنائي وفحص كاميرات المراقبة والمترددين عليهم، وتبين بالتحريات أن مرتكب الواقعة هو ابن شقيق المجنى عليها وتم تحديد مكانه وضبطه فى وقت قصير بعد اكتشاف الجريمة.

وعُرض المتهم على النيابة العامة الذي أقر بارتكابه الواقعة بعد مروره بضائقة مالية، مع رؤيته مشغولات ذهبية في يد عمته، فقرر سرقتها وعند تواجده في شقتها حاول التسلل لسرقتها لكنها شاهدته فقرر التخلص منها خوفا من افتضاح أمره.

أنهى حياة عمته وزوجها خوفا من فضحه

أجهز المتهم على عمته بواسطة سلك كهرباء، قبل أن يراه زوجها فقرر التخلص منه أيضاً، منعا للإفصاح عن هويته وحصل على المشغولات الذهبية وفر هاربا.

وأكد المتهم أمام النيابة، أنه لم يتمكن من بيع المشغولات الذهبية بعد ارتكاب الجريمة خوفا من كشفه، ونشر مواصلات المشغولات الذهبية في المحلات، كما أغلق هاتفه خوفا من تحديد موقعه.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وقررت نيابة محرم بك حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد، والتصريح بدفن المجنى عليهما بعد عرضهما على الطب الشرعي والنيابة العامة وتسليم الجثامين لذويهم .

كما طالبت الاستماع لأقوال ذوي المجنى عليهم في الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة بجوار المنزل وإدراجها للقضية والتحفظ على المسروقات .