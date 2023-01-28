تفحم سيارة ملاكي وإصابة قائدها في حادث على طريق «الإسكندرية - مطروح»

شهدت منطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية، حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى نقل على طريق الإسكندرية مطروح، وأسفرت عن إصابة قائد السيارة الملاكي التي قد تفحمت نتيجة اشتعالها، فيما جرى نقل قائدها للمستشفى لتلقي العلاج .

تفاصيل حادث طريق الإسكندرية مطروح

البداية تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حادث مروري على طريق الإسكندرية مطروح وتوجهت سيارات دعم من إدارة المرور، وتبين بالمعاينة خلل عجلة القيادة واصطدامها بسيارة نقل محملة بالجير، تسبب ذلك في إشتعال النيران بها.

تفحم سيارة ملاكي وإنقاذ قائدها

وأسفر حادث الإسكندرية اليوم عن إصابة شخص، تم إخراجه من السيارة الملاكي قبل تفحمها وتم نقله بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج.

وتمت إزالة آثار الحادث من الطريق لفتحه أمام السيارات لمنع تعطل حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بالحادث.