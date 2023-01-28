وكيل «خطة النواب»: زيادة الدعم والأجور والمعاشات بالموازنة الجديدة للدولة

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023- 2024، ستشهد زيادة في الأجور والمعاشات وزيادة مخصصات الدعم وتوسيع مظلة ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية، لحماية محدودي الدخل لمواجهة الظروف الاقتصادية الظروف العالمية الراهنة.

زيادة برامج الحماية الاجتماعية

وقال «عمر» في تصريحات لـ «الوطن»، إن الدولة بكل مؤسساتها حريصة على دعم الفئات البسيطة لتخفيف آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية، ووفق توجيهات الرئيس السيسي، تستمر في زيادة برامج الحماية الاجتماعية وأبرزها تكافل وكرامة، إذ أعلنت الحكومة استمرار البرامج الخاصة بدعم الفئات البسيطة في الموازنة العامة الجديدة للدولة، وأن الأولوية للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن خلال الفترة المقبلة.

ملف الرعاية الاجتماعية

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على حرص القيادة السياسية على متابعة ملف الرعاية الاجتماعية وتنفيذ المبادرات المتتالية التي يطلقها الرئيس من أجل المواطن البسيط، كما أعلنت وزارة المالية استمرار زيادة الاستثمارات والمشروعات العامة التي تمثل أيضا أحد أهم محاور الحماية الاجتماعية للمواطن خاصة المشروعات الخدمية مثل الصحة والتعليم، والمشروعات التي تساعد على توفير آلاف فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية.

حوار مجتمعي حول الموازنة

وأشاد «عمر» بدعوة الدكتور محمد معيط وزير المالية، لحوار مجتمعي حول الموازنة والاستماع لكل الرؤى إذ تجري الحكومة اللمسات الأخيرة للانتهاء من الموازنة تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية ثم البرلمان قبل 30 مارس المقبل.

وأوضح أن الحكومة، أعلنت على لسان نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الموازنة الجديدة تتعرض لضغوط كبيرة فيما يخص دعم رغيف الخبز الذي سيقترب دعمه من 95 مليار جنيه، بينما دعم الخبز في الموازنة السابقة كان لا يتخطى 38 مليار جنيه.