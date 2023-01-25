عقد جلسة حوار مجتمعي لمبادرة «حياة كريمة» مع أهالي ميت ناجي في الدقهلية

نظمت مؤسسة حياة كريمة فى محافظة الدقهلية جلسة الحوار المجتمعي للمراكز والقرى للاستعداد لإطلاق مبادرة حياة كريمة بها كمرحلة ثانية مع أهالي قرية ميت ناجي التابعة لمركز ميت غمر، لطرح المشروعات المقرر تنفيذها في القرية للنقاش المجتمعي وبحث متطلبات الأهالي.

جاء ذلك بحضور كل من بحضور اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر، العقيد علي جبريل مدير مكتب حياة كريمة فى الدقهلية وأحمد عبد العليم مدير وحدة حياة كريمة بديوان عام محافظة الدقهلية والدكتور محمد رأفت والدكتورة شيماء الشناوي منسقا حياة كريمة بميت غمر ومحمود متولي نائب رئيس مجلس مدينة ميت غمر ومنسق حياه كريمة في مركز ميت غمر وحمدي العجمي وإبراهيم الطنطاوي ومدحت ياسين نواب رئيس مركز ومدينة ميت غمر ونجلاء رجب رئيس الوحدة المحلية بميت ناجي ورؤساء الوحدات المحلية بمركز ميت غمر.

الجرواني: الاستماع لطلباتهم وتبادل الآراء

وأكد اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة مدينة ميت غمر، في بيان صحفي، إن اللقاء هدفه إشراك الأهالي في المبادرة من خلال الاستماع لطلباتهم وتبادل الآراء والرؤى حول المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.

المشروعات والأعمال ضمن المرحلة الثانية حياة كريمة

وعرضت مبادرة حياة كريمة فيديو عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وأكدت إمكانات التطوع بالمؤسسة وأهم المشروعات والأعمال ضمن المرحلة الثانية حياة كريمة في مجال الصحة والتعليم والشباب والرياضة والطرق ونقاط الإسعاف والإطفاء وإنشاء المجمعات التجارية والأسواق وغيرها من القطاعات.

تعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة

وقدم العقيد على جبريل، بتعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة وما تقدمه المبادرة ودور المؤسسة في مراقبة المشروعات بعد التنفيذ والخدمات التي تقدمها المبادرة والمؤسسة ومدى حرص للمبادرة على دعم مبدأ الاستدامة