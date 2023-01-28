حكاية أم كلثوم مع القراء والمنشدين.. التهامي أدمن صوتها وعبد الباسط تغنى به

في القاعة الرئيسية التي تحمل اسم الشاعر الكبير صلاح جاهين، جلس الشيخ ياسين التهامي، وحوله عدد من محبيه والباحثين عن الثقافة والذوق الرفيع، الذين قصدوا معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ54، في ندوة أدارها الكاتب الصحفي محمد الباز، وأعلن خلالها «التهامي» حبه لكوكب الشرق أم كلثوم، واحتفاؤه بصوتها، قائلاً: «أنا مدمن لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وبعشق الاستماع لها منذ الطفولة»، موضحا أنه كان يمتلك راديو صغير، يستمع لجميع حفلاتها عليه، لافتًا إلى أنه غنى بعض قصائدها دون تقليد.

عبد الباسط عبد الصمد وصفها بكوكب الشرق والغرب

ربطت السيدة أم كلثوم علاقة قوية بالمشايخ وقراء القرآن الكريم، وشكلت حالة من التقارب والمودة، استفاد كلاهما من الآخر، وأعرب كثير من القُراء، عن تقديرهم ومودتهم لها، فلم يكن الشيخ ياسين التهامي، الوحيد الذي يستمتع لكوكب الشرق، إذ أكد الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، عملاق التلاوة، في لقاء بالتليفزيون الكويتي عام 1967، أنه من محبي صوت أم كلثوم: «أسمع كل صوت جميل، والصوت الجميل زيادة باسمعه من أم كلثوم، كوكب الشرق والغرب»، ووصفها بـ«سيدة الطرب والغناء».

الشيخ مصطفى إسماعيل حضر حفلا لها بالإسكندرية

تمتع الشيخ الراحل مصطفى إسماعيل، بعلاقات طبية بكبار فنانين عصره، على رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم، والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وزكريا أحمد، إذ أكد «علاء» حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الشيخ كانت تجمعه صداقة قوية بالسيدة أم كلثوم، وحضر حفلا لها في الإسكندرية، أثناء تواجده هناك لعمل يقوم به، وتقابل مع كوكب الشرق وسألته عن كيفية معرفته بالمقامات الموسيقية التي يشدوا بها في قراءته، فأكد أنه لم يتعلمها، لكنها هبه من الله له.

علاقة عمالقة التلاوة بكوكب الشرق أم كلثوم، أشار إليها محمد الساعاتي المتحدث باسم نقابة القراء، قائلا: «كان هناك علاقة طيبة بين كوكب الشرق ومشايخ التلاوة الكبار، وغيرهم من المنشدين»، مضيفًا أن الشيخ محمود الطبلاوي، كان يحب الاستماع لكوكب الشرق، والشيخ سيد النقشبندي، والشيخ مصطفي إسماعيل، والشيخ عبد الباسط عبدالصمد، والشيخ محمد عمران، والشيخ حسن النادي.

الشيخ محمد رفعت وأم كلثوم.. صداقة وخلاف

جمعت الشيخ محمد رفعت وأم كلثوم، صداقة طويلة الأمد، شهدت خلافًا في نهايتها، وكان الشيخ محمد صديق المنشاوي، يرى في صوت أم كلثوم قوة رقيقة ونغمًا موسيقيًا، وفقاً لـ«السعاتي»، وذات يوم استنكر أحد طلاب الشيخ محمد الغزالي، استماعه إلى السيدة أم كلثوم، فأجابه الغزالي بإباحة الغناء الذي لا يثير الشهوات، قائلاً: «اسمع أم كلثوم وهي تغني قصيدة ولد الهدى فالكائنات ضياء»، بينما كان الشيخ على الطنطاوي يوازن بين صوت فيروز وكوكب الشرق، وكتب في إحدى مذكراته أنه كان يسمع لأم كلثوم، وحفظ منها تلك الكلمات: «مين بحبه شاف هَنَا زيي أنا».