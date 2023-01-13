عضو لجنة تحكيم برنامج «الدوم 2» يطلب من متسابقة عدم الغناء لـ أم كلثوم

قدمت رقية عسكر، المتسابقة ببرنامج «الدوم 2»، من مدن الدلتا، أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، وقبل أن تكمل الغناء طلب منها الدكتور محمد أبوالخير أستاذ الغناء ومدرب الصوت وعضو لجنة التحكيم، أن تغني لونا آخر، وبالفعل تختار أغنية «يا تمر حنة»، فيشيد بها «أبو الخير» ويقدم لها النصيحة بألا تغني لأم كلثوم مرة أخرى.

شهد منصور تقدم «عيون القلب»

وقدمت شهد منصور عبدالعاطي، المتسابقة من محافظة الدقهلية، أغنية «عيون القلب»، للفنانة نجاة الصغيرة.

وطلب منها الدكتور محمد أبوالخير، تقديم أغنية حديثة، لتغني «على بالي» للفنانة شيرين عبدالوهاب، ليعقب أبوالخير: «شكرا يا شهد، إنك جيتي».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج «الدوم» أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على قناة «dmc»، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة، وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.