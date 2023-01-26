الكاتب الصحفي محمود التميمي يعلن 2 فبراير ليلة لـ«أم كلثوم» ضمن مبادرة «أرواح في المدينة»

أعلن الكاتب الصحفي محمود التميمي، مؤسس مبادرة لقاءات «أرواح في المدينة» التي أطلقها مشروع «القاهرة عنواني» من بيت المعمار المصري التابع لصندوق التنمية الثقافية والعروض كل شهر في قاعة مركز الإبداع الفني بمجمع فنون الأوبرا، أن تكون ليلة يوم 2 فبراير الساعة السادسة مساءً عن أم كلثوم وزمانها وعن أم كلثوم والقاهرة وعن أم كلثوم ومصر خلال مشوار عمرها الطويل والدعوة عامة ومجانية.

وتابع: «في ليلة اليوم المماثل لرقم شهر فبراير سيكون اللقاء العاشر لسلسة عروض أرواح في المدينة، و في أجواء الأسبوع الأول من فبراير كل عام تنثر ذكرى أم كلثوم يوم 3 فبراير عبيرها في العالم العربي كله، فتتعطر النفوس و تسعد القلوب، يسعدنا أكثر أن يصادف الموعد الشهري للقاء أرواح في المدينة يوم الخميس الأول من الشهر وهو الموعد الشهير لحفل الست كل شهر».