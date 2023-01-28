أوسكار تراجع ترشيحاتها لعام 2023 بعد الجدل حول أندريا ريسبورو

تواجه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أزمة جديدة بعد ترشيح الممثلة الإنجليزية أندريا ريسبورو لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «To Leslie»، إذ انتشرت شائعات عن حصولها على دعم من عدد من أصدقائها الفنانين لترشيحها للجائزة التي يتنافس عليها أمام كيت برنشيت، آنا دي أمارس، ميشيل ويليامز وميشيل يوه، وهو ما يعتبر مخالف لقواعد الأكاديمية.

تحقق الأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المشرفة على حفل توزيع جوائز الأوسكار، لتحديد ما إذا كانت أندريا ريسبورو انتهكت القواعد ومارست نوع من الضغط من أجل التصويت لها أم لا؟ وهو ما قد يجعل ترشيحها غير قانوني، ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة الأكاديمية الوضع في اجتماعه يوم الثلاثاء المقبل 31 يناير، ببعد أسبوع واحد من إعلان ترشيحها، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

نجوم هوليوود يدعمون أندريا ريسبورو لجائزة أوسكار

في الأيام الأخيرة قبل إغلاق التصويت على المرشحين لجوائز أوسكار، أطلقت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بقيادة عدد من النجوم من بينهم تشارليز ثيرون وجوينيث بالترو وكورتيني كوكس وإدوارد نورتون وجنيفر أنيستون وميني درايفر، لوجود اسم الممثلة الإنجليزية بين المرشحين.

أكاديمية «أوسكار»: هدفنا إجراء مسابقة الجوائز بطريقة عادلة وأخلاقية

وأكّدت المنظمة في بيان لها، أنَّها ستجري مراجعة للظروف التي أدت إلى ترشيح ريسبورو بجائزة أوسكار أفضل ممثلة، وجاء في البيان: «هدف الأكاديمية هو ضمان إجراء مسابقة الجوائز بطريقة عادلة وأخلاقية، ونحن ملتزمون بضمان عملية توزيع جوائز شاملة».

وأضاف البيان: «إننا نجري مراجعة لإجراءات الحملة حول المرشحين لهذا العام، للتأكد من عدم انتهاك أي إرشادات، وإبلاغنا عما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تغييرات على الإرشادات في عصر جديد من وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل الرقمي، لدينا ثقة في نزاهة إجراءات الترشيح والتصويت لدينا، ودعم الحملات الشعبية الحقيقية للأداء المتميز».