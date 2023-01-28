«الجنايات» تستكمل إعادة محاكمة متهم في قضية «خلية الزيتون»

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون» لانضمامه لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

الانضمام إلى جماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون»، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

الإضرار بالوحدة الوطنية

وأضافت أوراق القضية، أن هدف المتهمين من الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.