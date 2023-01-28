وزير الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن رد عملي في وجه المتطاولين على المصحف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنَّ المسابقة العالمية للقرآن الكريم تأتي كرد عملي على المتطاولين على كتاب الله عز وجل.

الباحثين عن الحق

وقال وزير الأوقاف في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في إحدى فنادق القاهرة، إنَّه كلما حدث أي تطاول على كتاب الله يزيد عدد الباحثين عن الحق، لافتًا إلى أنَّ حفظ القرآن هو أحد المعاني التي نأخذها من اسم الله عز وجل، مضيفا: «نحرص علي إدخال فهم معني في فروع المسابقة».

وتابع: «لن ننجر إلى صراعات لفظية، وإنما يكون من خلال خدمة كتاب الله»، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي راعي القرآن وأهله، الذي وجه بمضاعفة مكافآت الفائزين في المسابقة من ذوي الهمم والناشئة، وتمّ رفعها من 30 إلى 60 ألفًا».

صلاة التراويح

وأشار إلى أنَّ صلاة التراويح في مسجد الحسين تحديدًا في رمضان سيتم أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان يؤم المصلين فيها كبار قراء الجمهورية، بتلاوة نصف حزب من القرآن ربعين من القرآن، لافتا إلى أنَّ هذا الأمر في صلاة التراويح للتوافق بين الإمام والمصلين دون إفراط أو تفريط، والأمر فيه توسعة.