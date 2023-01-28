تعرف على أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت بعد التراجع الملحوظ

شهدت أسعار الذهب، تراجعا في الأسعار على مدار الساعات القليلة الماضية، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن أسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة بمختلف الأماكن، وخصوصا الراغبون في الاستثمار بالذهب أو المقبلون على الزواج.

وتحرص بوابة «الوطن»، على مدار 24 ساعة على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في محلات الصاغة في مصر، في منتصف تعاملات اليوم، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم في مصر في محلات الصاغة، والتي تختلف وفق الأعيرة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم الخميس إلى 2000 جنيهات للبيع و2011 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليسجل 1750 جنيهًا للبيع، و1760 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، جاء اليوم الخميس ليسجل 1500 جنيه للبيع، و1509 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس ليسجل 14,000 للبيع، بينما جاء ليسجل 14,080 للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 2.000.000 للبيع، فيما سجل قيمة 2.011.429 للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وتباينت أسعار الذهب في سوق المال اليوم السبت أيضًا، إذ جاء سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 1,390 جنيه، مقابل 46.51 دولار، فيما جاء سعر جرام الذهب 21 ليسجل 1,621 جنيه، مقابل 54.26 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1,853 جنيه، مقابل 62.01 دولار.