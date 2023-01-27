استقرار أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم.. جرام 21 بـ1755 جنيها

كشفت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، عن استقرار أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، وفقاً للمُعلن من محال الصاغة وشركات الذهب بالسوق المحلي.

سعر أوقية الذهب عالمياً

وسجل سعر أوقية الذهب عالمياً حوالي 1933 دولار، مع ترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع المقبل، وترجح التوقعات مواصلته تشديد السياسة النقدية ولكن بوتيرة أقل حدة.

سعر الجنيه الذهب في مصر

فيما يُباع الجنيه الذهب في السوق المحلي بأسعار 14 ألفا و40 جنيها بدون المصنعية، ويزن حوالي 8 جرامات غير مغلف من ذهب عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأضاف بيان صادر عن الشعبة، أنَّ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً بالسوق المحلي خاصةً بمحافظات الوجه القبلي والبحري، استقر عند 1755 جنيها، وذلك بدون احتساب سعر المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما يُباع سعر جرام الذهب عيار 18 عند 1504 جنيهات، وهو نفس مستويات الأمس الخميس، بحسب المعلن من شركات الذهب ومحال الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما سجل جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءاً والأعلى مبيعاً بدول الخليج، 2006 جنيهات لأسعار الشراء، وذلك قبل احتساب سعر المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

ويُباع جرام الذهب عيار 14، الأقل مبيعاً بالسوق المصرية، بسعر 1173 جنيهاً بمحال الصاغة بدون المصنعية مساء اليوم الجمعة.