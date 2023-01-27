تراجع أسعار الذهب عالميًا والأوقية تسجل 1920 دولارًا 

سجلت أسعار الذهب اليوم 1.920 دولارًا للأوقية، مقابل 1927 دولارًا، أمس، متراجعًا من أعلى مستوياته في تسعة أشهر حيث أشارت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي جاءت أفضل من المتوقع للربع الرابع من العام الماضي إلى أن الاقتصاد الأمريكي كان أكثر مرونة مما توقعته الأسواق.

التوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.6%

وتوسع الاقتصاد الأمريكي سنويًا بنسبة 2.9% في الربع الرابع 2022، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.6%، ومع ذلك، كانت هناك بعض العلامات على وجود تحديات للاقتصاد بينها إنفاق المستهلكين الذي جاء أقل من المتوقع، وتدهور الاستثمار وتباطؤ التضخم، ودعم الرهانات على سياسة البنك المركزي الأقل شدة.

مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي

ومن المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل، ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية، ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع قراءة أقل من المتوقع من المحتمل أن تدعم أسعار الذهب، والذهب حساس للغاية لتوقعات الأسعار حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد والعكس صحيح.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

وفى مصر سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 2006 جنيهات للجرام، وعيار 21 سجل 1755 جنيها وعيار 18 سجل 1504 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 14040 جنيها.