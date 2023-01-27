أسعار الذهب تتراجع أمام «الفائدة» وتغلق على انخفاض أسبوعي

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث ينتظر التجار بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق لقياس الموقف المحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة مطلع فبراير.

وهبط الذهب الفوري 0.4% إلى 1921.32 دولارًا للأوقية، متراجعًا 0.3% حتى الآن خلال الأسبوع، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1.921.60 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%

أظهرت بيانات يوم أمس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع في (ديسمبر) مما توقعه الاقتصاديون، ما حفز الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

وتتجه أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تصبح مفيدة للسبائك لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.

تراجعت الفضة الفورية 0.4%

في سياق موازٍ، تراجعت الفضة الفورية 0.4% إلى 23.81 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1% إلى 1007.88 دولار وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1662.55 دولار، وكان كلا المعدنين يتجهان نحو الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.