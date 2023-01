16 ممثلا مرشحا لجوائز الأوسكار 2023 لأول مرة في التاريخ

تشهد ترشيحات جوائز أوسكار في نسختها الـ 95 للمرة الأولى من سنوات طويلة، وجود عدد كبير من الممثلين الذين يرشحون لأول جوائز أوسكار في مسيرتهم المهنية، مع وجود 16 مرشحًا لجائزة الأوسكار لأول مرة عبر فئات التمثيل الأربع: أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة، وبالتالي تحقق نسخة عام 2023 أكبر عدد من المرشحين لأول مرة في تاريخ الأوسكار.

تضم فئة أفضل ممثل 5 مرشحين جميعهم يترشحون لجوائزهم الأولى بداية من أوستن باتلر عن دوره في فيلم «Elvis»، الذي جسد خلاله السيرة الذاتية للنجم الراحل ألفيس بريسلي، كولين فاريل عن دوره في «The Banshees of Inisherin»، بالإضافة إلى الترشيح الأول لـ برندان فريزر وذلك عن دوره في فيلم «The Whale»، كما حصل بول ميسكال على ترشيحه الأول للجائزة عن دوره في «Aftersun»، وهو نفس الأمر بالنسبة لبيل ناي عن دوره في «Living».

3 ممثلات للمرة الأولى في ترشيحات أوسكار

أما فئة أفضل ممثلة تضم 3 ممثلات من 5 يترشحن لأول جائزة في مشوارهن: ميشيل يوه عن دورها في فيلم «Everything Everywhere All at Once»، والتي تعتبر أول ممثلة آسيوية على الإطلاق يتم ترشيحها في هذه الفئة، بالإضافة إلى أندريا رايزبورو المرشحة عن دورها في «To Leslie»، بالإضافة إلى آنا دي أرماس عن دورها في فيلم السيرة الذاتية «Blonde».

وحصل الممثل الأيرلندي برندان جليسون البالغ من العمر 67 عاما، على أول ترشيح لجائزة أوسكار في فئ أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «The Banshees of Inisherin»، ومن نفس الفيلم يترشح باري كيوجان لجائزته الأولى أيضا، وتتسع القائمة أيضا لتمشل جوناثان كي كوان عن «Everything Everywhere All at Once» بالإضافة إلى بريان تيري هنري عن «Causeway».

أفضل ممثلة مساعدة

وفي فئة أفضل ممثلة مساعدة حصلت ستيفاني هسو على ترشيح لجائزة أوسكار في فئة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «Everything Everywhere All at Once»، وحصلت جيمي لي كرتيس على نفس الترشيح عن أدائها في الفيلم نفسه، والقائمة تضم كيري كوندون عن دورها في «The Banshees of Inisherin»، بالإضافة إلى هونج تشاو عن دورها في «The Whale».