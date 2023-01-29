أول قصة حب في حياة الفنان رياض الخولي.. والده رفض الزواج وتحولت لصداقة

يحتفل الفنان الكبير رياض الخولي، اليوم، بذكرى مولده، وقدّم خلال مشواره الفني الكثير من الأعمال الفنية المميزة، التي لا تزال في أذهان الجمهور.

ونستعرض خلال التقرير التالي، أول قصة حب في حياة الفنان رياض الخولى، بحسب ما كشفه في أثناء لقائه مع الإعلامية مع صفاء أبوالسعود، مشيرًا: «هي كانت من شبرا هنا في القاهرة كانت معايا في مسرحية عبقرية خالد فكانت علاقة استلطاف حب المراهقين دا».

رياض الخولي يحكي عن أول قصة حب في حياته

وقال الفنان رياض الخولي: «كنت متخيل إن مفيش ست في الكون غيرها، ووقتها روحت وقولت لوالدي أنا عايز أتجوز، وعينك متشوف إلا النور، انزعج من الأمر جدًا».

وأكد الخولي أنّ هذه العلاقة تحوّلت بعد ذلك إلى صداقة: «كانت علاقة محترمة جدًا وبحبها جدًا، وكان الحب العذري دا أول حب في حياتي بقى ومتخيل إن الكرة الأرضية كلها مفيهاش إلا دي».

وكشف الخولي عن أنّه قابلها بعد سنوات طويلة: «كان فيه نقطة التقاء بينا وسلمنا على بعض، وكان وقتها فيه حالة من الشجن كدا إنك بترجّع الشريط، وكان معايا خالي وقتها حس وقالي أنت كنت بتحب البنت دي».