سميحة أيوب: رياض الخولي فنان لا يتكرر.. حتى في خلافه يكون «شديد الأدب»

أشادت الفنانة القديرة سميحة أيوب، بموهبة الفنان الكبير رياض الخولي، خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بحضور رئيسه مازن الغرباوي وبحضور عدد من الفنانين المصريين والعرب منهم مجدي كامل وأمل الدباس ولقاء سويدان وميدو عادل.

وأوضحت سميحة أيوب، خلال كلمتها في الندوة أن «رياض الخولي فنان لا يتكرر منذ أن قابلته وتعاملت معه لأول مرة في مسرحية الناس اللي تحت»، مُشيرة إلى أنه «حتى في خلافه كان في شدة الأدب حين دخل في خلاف قوي مع الكاتب أسامة أنور عكاشة».

دخلت في خلافات مع أسامة أنور عكاشة حفاظا على كرامتي

ومن جهته، قال رياض الخولي، إن خلافه مع أسامة أنور عكاشة كان حفاظًا على كرامته حين أخطأ الأخير في حقه وأساء له، فرفض أن يستكمل العمل وقاطعه.

تكريم رياض الخولي في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

يذكر أن الفنان رياض الخولي تم تكريمه في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في مركز ثقافة شرم الشيخ.