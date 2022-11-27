رياض الخولي: والدي رفض عملي بالفن.. ووالدتي أخبرتني أن «طيور الظلام» بداية خير لي

بدأت، منذ قليل، ندوة الفنان رياض الخولي ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته السابعة المقام في محافظة جنوب سيناء.

وقال رياض الخولي في بداية ندوته: «في الإعدادية اكتشف مدرسي صوتي في قراءة القران، كنت أحفظ 3 أجزاء من القرآن، وحين ذهبت للمرحلة الثانوية بدأ شغفي بالفن، وكان يعلمني والد رامز وياسر جلال».

وأشار رياض الخولي إلى أن والده عارضه في بداية مشواره حين قرر دخول عالم الفن.

رياض الخولي: أحب محمد صبحي وتعلمت الكثير منه

وأعرب رياض الخولي عن حبه واحترامه لعمله مع الفنان محمد صبحي الذي يرى أنه تعلم منه الكثير.

وقال «الخولي»: «أحب وأحترم مسرح محمد صبحي وأتشرف أني شاركت معه في عملين، محمد صبحي لا يعرف إلا النظام، وهذا نظام أحبه وأريده، فهو لا يعرف التأخير في الوقت ولا الملقن، ولذلك نجحنا سويا في مسرحية وجهة نظر حتى مسرحية ماما أمريكا التي كانت سبب خلافنا في وجهات النظر، ومع ذلك هو يحترمني كثيرا وأنا أحترمه وأحبه».

طيور الظلام كان بداية رحلة ومشوار نجاح

وعن مشاركته في فيلم طيور الظلام مع الفنان عادل إمام، قال: «كنت متخوفا من الفيلم وكنت سأرفضه في البداية، بس وحيد حامد جعلني أقرأ السيناريو، إلى أن ذهبت لوالدتي رحمة الله عليها وقلت لها عندي فيلم مع عادل إمام وهيكون لغة عربية ولابس دقن قالت لي: هتبقى بداية خير عليك، وبالفعل البداية كانت رائعة، وبدأت رحلة ومشوار نجاح كبير».

وتم تكريم في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي رفقة 6 من الفنانين العرب، منهم الفنانة سوسن بدر والفنانة الأردنية أمل الدباس والفنان الشاب ميدو عادل والفنان السعودي سامي الجمعان.

يذكر أن اليوم شهد إقامة اكثر من ندوة فنية منهم للمخرج ريتشارد شيكنر والفنان الراحل نبيل الألفي.