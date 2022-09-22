فوز رياض الخولي بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ في «جزيرة غمام» بـ«القاهرة للدراما»

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، اسم الفائز بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ في مهرجان القاهرة للدراما، التي حصل عليها الفنان رياض الخولي، عن دوره في مسلسل «جزيرة غمام».

ووصفت ياسمين رئيس، الفائز بأنه ممثل مخضرم يمثل الأدوار المختلفة بنفس القدرة والجدارة من شخصية الزعيم إلى دور فتوة الحارة، ويساعده في ذلك قوة صوته وطول قامته وإحساس الهيبة الذي يرسم على وجهه.

رياض الخولي يشكر الفنان أشرف زكي

وقال رياض الخولي، في أثناء كلمته بعد تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما، إنه يوجه الشكر للفنان أشرف زكي ولنقابة المهن التمثيلية، التي وصفها بأنها «كيان وصرح عظيم»، والشركة المتحدة، لتعاونهم في إخراج هذا المهرجان بهذا الشكل الرائع.

وأكد «الخولي»: «كنا بنحلم بذلك، واحنا في يوم من الأيام كنا بنحلم بعيد الفن، وأعتقد هذه خطوة على الطريق، وربنا يوفقكم.. وتحية إجلال وتقدير للجميع، وشكرًا لكم».