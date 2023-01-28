ضبط 8 تشكيلات عصابية تضم 25 متهما بارتكاب 33 حادثا متنوعا

تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط 90 متهما، بحوزتهم 23 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و44 قطعة سلاح أبيض، وضبط 42 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وجرى تنفيذ 4943 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 182 قضية متنوعة.

واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات الدقهلية - دمياط – بورسعيد، و السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية.

ضبط التشكيلات العصابية

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تمكنت من ضبط الآتي:

- ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضموا 25 متهما، اعترفوا بارتكاب 33 حادثا متنوعا.

- ضبط 131 قضية أحداث.

- ضبط (4524) قضية مرافق عامة، إعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض 62 حادثا متنوعا، أبرزهم (قتل - حريق عمد – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وجرى ضبط مرتكبيها بإجمالي 83 متهما.

في مجال الأمن الاقتصادي

القضايا التموينية:

ضبط 68 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 2 إسطوانة بوتاجاز.

ضبط 41 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 968404 لتر.

ضبط 8972 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 3933٬931 طن، أبرزها ضبط 684 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي بمضبوطات بلغت 1436٬476 طن – 110476عبوة غذائية متنوعة – 8580 قطعة حلوى.

وكذا ضبط 166 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات أبرزها (14,644 طن سكر – 252 عبوة زيت تموينى- 4000 رغيق خبز – 87 بطاقة ذكية – 2 ماكينة صرف).

وضبط (3199) قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (450, 174 طن دقيق بلدى مدعم –5,400 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" - 122 بطاقة تموينية ذكية).

ضبط 22 قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (312,698 طن من السلع).