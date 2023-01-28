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«الداخلية»: ضبط 55 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في البحيرة

كتب:

محمد بركات
12:20 م | السبت 28 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "البحيرة".

أسفرت جهودها فى مجال (حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية") عن ضبط (3 محلات - مصنع "جميعهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت ( 55 طن منتج نهائى أعلاف حيوانية – 36 طن مواد خام أعلاف حيوانية) جميعهم بدون بيانات مجهولة المصدرو تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي بيان اخر لوزارة الداخلية  وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (342) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

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