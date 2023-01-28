محافظ الغربية يفتتح 3 معارض جديدة لـ«أهلا رمضان» في المحلة وسمنود

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في افتتاح معارض أهلًا رمضان تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة وإتاحتها أمام المواطنين، وذلك خلال افتتاحه 3 معارض «أهلاً رمضان» بحي أول وثان المحلة ومدينة سمنود.

افتتاح 3 معارض أهلًا رمضان

وافتتح المحافظ معرض أهلًا رمضان بميدان الشون بحي ثان المحلة والذي يضم مجموعة من السلع الغذائية الأساسية مثل (السكر، الأرز، الزيت، الحبوب، الشاي، العسل، منتجات الألبان، إلى جانب اللحوم والأسماك بأنواعها)، فضلًا عن معرض آخر رمضان بجوار مجلس المدينة، وثالث في مركز سمنود.

أسعار مخفّضة

وتفقد المحافظ المعارض التي تضم جميع المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، والتقى بالمواطنين الوافدين على المعارض واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية لحرصها على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء كمال عبدالله عزت، رئيس مركز ومدينة سمنود، أحمد المغاوري، رئيس حي أول المحلة، سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.