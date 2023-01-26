محافظ الغربية يفتتح 3 معارض لـ«أهلا رمضان» بقطور والسنطة وطنطا

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إن الدولة حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة وإتاحتها أمام المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال افتتاح معارض «أهلاً رمضان» بقطور والسنطة وطنطا، لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، بحضور ياسر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة قطور، ومنى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، إسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

سلع غذائية متنوعة

وأشاد المحافظ بتعاون التجار والعارضين واستجابتهم لجهود المحافظة ومديرية التموين لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تضم المعارض (اللحوم الطازجة والمجمدة، مصنعات اللحوم والدواجن المجمدة ومصنوعاتها، الأسماك المجمدة بأنواعها- المواد الغذائية بأنواعها ومنتجات الألبان والخضراوات).

ووجه محافظ الغربية بتوفير جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية، وتقديمها للعاملين بأسعار أقل من المعروض بالسوق، لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية علاوة على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة ومُعلنة للمواطنين.

التصدي لاحتكار التجار

وأشار إلى أن تبكير إقامة معارض «أهلا رمضان» لتقام قبل بداية الشهر الكريم بحوالي شهرين وتستمر لنهاية شهر رمضان، جاء كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما أشار إلى تكثيف جهود المحافظة، لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لاحتكار التجار الجشعين، إضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية.

ووجه رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بإقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجًا.