7 معلومات عن البطاقات «اللا تلامسية».. كل عملية بنكية لها رمز أمان مختلف

يتجه أغلب الأفراد في السنوات الأخيرة للتعامل مع البنوك وإجراء المعاملات المالية من خلال الخدمات والمنتجات الرقمية بشكل أكبر، نظرا إلى السرعة والسهولة التي تتميز بها عن نظيرتها التقليدية، وأحدث تلك المنتجات البطاقات اللا تلامسية.

أبرز مزايا البطاقات اللا تلامسية

وترصد «الوطن» أبرز مزايا البطاقات اللا تلامسية والفروق بينها وبين البطاقات الأخرى العادية، من مواقع البنوك المحلية مثل بنك HSBC:

- تعد البطاقات اللا تلامسية أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني وأكثرها أمانا، خاصة بعد تفشي أوبئة عالمية مثل فيروس كوفيد-19، التوجه العالمي الجديد حاليا.

- تمنح البطاقات اللا تلامسية أبعاد أخرى عند استخدامها في الدفع، من سرعة فائقة وأمان أكبر ضد محاولات القرصنة وذلك لجميع أطراف المعاملات المالية.

- لا يوجد حاجة للتعامل المباشر بين البائع وحامل البطاقة ما يضمن أمان أكبر، وذلك لقدرتها على إتمام الدفع بمسافة أقل من 4 سم بينها وبين نقاط البيع أو الـ POS.

استقبال رسالة بالمعاملات في الحالات التالية

- استقبال العميل رسالة من البنك بمجرد إتمام المعاملات بالبطاقات اللا تلامسية، عند تجاوز قيمة المشتريات 100 جنيه.

- التشفير التام واللحظي لبيانات المعاملات التي تجرى بالبطاقات اللا تلامسية تضمن أعلى مستوى من الأمان، وكل عملية لها رمز أمان جديد صالح للاستخدام مرة واحدة فقط.

- بطاقات الـ«Contactless» تواكب التكنولوجيا الرقمية في الدفع والتحويلات وجميع المعاملات المصرفية من «المشتريات» أو «السحب النقدي» وغيرها.

- ينطبق على هذا النوع من البطاقات جميع التعليمات الصادرة عن «المركزي» للبنوك، من حدود قصوى للسحب وحدود التعامل للبطاقات العادية هي نفسها لتلك البطاقات بشرائها المختلفة.