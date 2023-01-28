انهيار جزئي لعقار قديم دون خسائر بشرية غرب الإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق علوية ودور أرضي بمنطقة القباري بنطاق حي غرب الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر أو وفيات.

تفاصيل انهيار عقار غرب الإسكندرية

وتلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من بلكونة عقار غرب الإسكندرية، وأخرى معلقة في 35 شارع النظام من شارع الأمير لؤلؤ بالقباري، وانتقل مسؤولو الحي لموقع العقار على الفور.

وكلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، بحملة فورية لإزالة الخطورة الداهمة من عقار شارع النظام حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

إزالة الأجزاء الخطرة من العقار

ونفذ حي غرب على الفور حملة بتواجد سكرتير عام الحي وإدارة إشغال الطريق بالحي، تم فيها إزالة الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتبين أن العقار المنهار جزئيا ومكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية والصادر بشأنه قرار إزالة وترميم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.

وتم إبلاغ مديرية التضامن الاجتماعي للتواصل مع المتضررين من ذلك الانهيار وبحث حالتهم.