السعودية تبدأ استقبال طلبات تصاريح المنشآت المعدة لإسكان ضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء الاستعداد لاستقبال الحجاج لموسم حج العام الجاري 1444هـ.

وأوضحت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، أنه تم البدء في استقبال طلبات تصاريح المنشآت السكنية المعدة لإسكان ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم إلى مكة المكرمة.

تصاريح إسكان الحجاج

وطالبت لجنة إسكان الحجاج عموم ملاك ومستثمري المباني المعدة لإسكان ضيوف الرحمن، سرعة التوجه للمكاتب الهندسية المعتمدة بالكشف على مساكن الحجاج للبدء في إجراءات استخراج تصاريح إسكان الحجاج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضحت اللجنة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالشراكة مع الجهات العاملة بمنظومة الحج، وفق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتسهيل قدومهم، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية.

عودة أعداد الحجاج لما قبل كورونا

ونوهت وزارة الحج والعمرة السعودية، بأن صدور الموافقة على عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا دفعت بجميع الجهات العاملة في منظومة الحج إلى بدء أعمال الاستعداد الاستباقية لاستقبال حجاج بيت الله في وقت مبكر.