صورة جديدة من كواليس مسلسل «العمدة» بطولة محمد رمضان

نشر المخرج محمد سامي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة جديدة من كواليس مسلسل «العمدة» تجمعه ببطلات العمل.

الصورة التي نشرها تجمعه بـ مي كساب، ومنة فضالي وإيمان العاصي، وعلق: «ثريا ودلال ونرجس وصباح، مسلسل العمدة للنجم محمد رمضان 2023 إن شاء الله».

مسلسل «العمدة»

يشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل العمدة، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول جعفر العمدة الذي يتزوج 4 زيجات، وتنشأ العديد من الأحداث.