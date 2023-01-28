تقديم الرعاية الطبية لـ1142 مواطنًا بقافلة جامعة طنطا إلى مركز كفر الزيات

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية «بنوفر» مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

الكشف علي 1142 مواطنًا

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1142 حالة من خلال 13 عيادة، حيث تم فحص 107حالات في عيادة جراحة المخ والأعصاب و91 في عيادة طب الأطفال، و153 بجراحة العظام، و137 بعيادة الأمراض الجلدية، و68 بأمراض الباطنة، و58 بعيادة جراحة المسالك البولية، و146 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و32 بعيادة الجراحة العامة، و71 بعيادة الأمراض الصدرية، و28 بالنفسية والعصبية، 176 بعيادة طب وجراحة العيون، و35 بعيادة القلب والأوعية الدموية و40 بعيادة تنظيم الأسرة، كما تم تحويل 72 حالة بواقع 4 جراحة المخ والاعصاب، 10أطفال، 7 عظام، 4 جلدية، 5 باطنة، 5 المسالك البولية، 6 أنف وأذن وحنجرة، 5 جراحة عامة، 4 الصدر، 4 نفسية وعصبية، 3 قلب وأوعية دموية، 15 طب وجراحة عيون.

محو أمية 15 مواطنًا

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 15مواطنًا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية في الإسعافات الأولية، والأمراض المزمنة والقضايا المجتمعية الخاصة بالمرأة والطفل.

شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.