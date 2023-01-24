قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ1129 حالة في قرية بمركز السنطة

نظمت جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية شاملة إلى قرية الجعفرية بمركز السنطة بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».

الكشف على 1129 مواطناً

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1129 حالة، من خلال 12 عيادة، حيث تم فحص 54 في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و131 في عيادة طب الأطفال، و154 بجراحة العظام، و95 بعيادة الأمراض الجلدية، و128 بأمراض الباطنة، و51 بعيادة جراحة المسالك البولية، و142 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و35 بعيادة الجراحة العامة، و65 بعيادة الأمراض الصدرية، و69 بالنفسية والعصبية، و172 بعيادة طب وجراحة العيون ، و33 بعيادة القلب والأوعية الدموية، كما تم تحويل 61 حالة بواقع و2 جراحة المخ والاعصاب، و2 أطفال، و8 عظام، و2 جلدية، و1 باطنة، و4 المسالك البولية، و6 أنف وأذن وحنجرة، و4 جراحة عامة، و2 الصدر، و4 نفسية وعصبية، و2 قلب وأوعية دموية، و24 طب وجراحة عيون.

محو أمية 30 مواطنا

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 30 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة.

وشارك بالقافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.