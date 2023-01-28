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معرض الكتاب

قناة الحياة تنشر فيديو عن استمرار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب:

محمد عزالدين
06:25 م | السبت 28 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرًا بعنوان «استمرار فعاليات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي».

زائر: عملي كمدرس يدفعني للقراءة

وقال محمود غانم، أحد الزائرين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه زار معرض الكتاب هذا العام بعد فترة غياب طويلة عن الدورات السابقة.

وتابع: «زمان كان المعرض الخروجة المفضلة لينا، والواحد انقطع عن القراءة فترة، ولكن مهنة التدريس تجبرني بأن أقرأ كثيرًا، فأنا مشتاق للقراءة، وسعيد بزيارتي للمعرض هذا العام».

وأشار أحمد البسيوني، أحد الزائرين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى أن المعرض هو المكان الوحيد الذي يجتمع به مع طلابه سواء في المدرسة التي يعمل بها حاليًا أو السابقة التي تركها.

وتابع: «بنحاول نربطهم بالقراءة، والمعرض كل سنة يحدث به تطور وأشياء جديدة، خاصة أن قيمة الكتاب الورقي تعلو قيمة الإلكتروني عبر الموبايل؛ لذلك يجب أن نشجع الطلاب لاقتناء الكتاب الورقي».

زائر: المعرض هذا العام أكثر تنظيمًا

وواصل: «المعرض هذا العام أكثر تنظيمًا عن السنوات الماضية، وهناك تطور كبير إذ وصل المعرض لأعلى مستوى».

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