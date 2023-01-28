الفنان أكرم حسني: «أنستونا» عودة قوية لمسرح القطاع الخاص

أعرب الفنان أكرم حسني عن سعادته بالعرض المسرحي «أنستونا» لدنيا سميرغانم الذي حرص علي حضوره وتهنئة أبطاله، عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر أكرم حسني صوره تجمعه بأبطال العمل، قائلًا:«أنستونا.. عودة قوية لمسرح القطاع الخاص اللي كان واحشنا، مبروك لكل صناع هذا العمل المحترم.. أنا انبسطت جدا، بيومي فؤاد طبعًا أنت كنت مشغول مش فاضي تتصور معايا».

مسرحية «أنستونا»

«أنستونا» التجربة المسرحية الأولى لدنيا سمير غانم، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، من بطولة دنيا سمير غانم والفنان بيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وبسنت صيام، وعمرو عبدالعزيز، ومريم السكري، وخالد إبراهيم، من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال.