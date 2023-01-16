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دنيا سمير غانم تعيد أغنية والدها «أوخى» بصوتها في ذكرى عيد ميلاده

كتب:

بسمة شطا
05:31 م | الإثنين 16 يناير 2023
دنيا سمير غانم ووالدها الراحل

دنيا سمير غانم ووالدها الراحل

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على إحياء ذكرى مولد والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، التى مرت يوم أمس الأحد، على طريقتها الخاصة من خلال طرح أغنية جديدة منذ قليل خاصة به.

حيث أعادت الفنانة دنيا سمير غانم، غناء أغنية والدها الراحل، الشهيرة «أوخى»، التي كان قد قدمها وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا وطرحتها منذ قليل عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دنيا سمير غانم تعيد غناء أغنية شهيرة لوالدها 

وحرصت دنيا سمير غانم، على أن تجمع بين صوت والدها في غنائه لعدد من الجمل في الأغنية وبين إعادة تقديمها للأغنية، كما تضمن الفيديو مشاهد لها وهي تغني ومشاهد أخرى له من الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، ستشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل من 15 حلقة تعود من خلاله إلى المشاركة في الأعمال الرمضانية بعد غياب دام لثلاثة سنوات ويشارك في العمل الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام وسلوى خطاب وغيرهم.

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بقلم بسمة شطا