7 تصريحات لـ دنيا وإيمي سمير غانم عن دلال عبدالعزيز: كانت مؤمنة بالله كثيرا

ذكريات كثيرة تحدث عنها دنيا سمير غانم وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم عن والدتهما الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، والتي يحل ذكرى ميلادها اليوم 17 يناير، كاشفتين عن صفات مشتركة بينهن، وبعض المواقف المؤثرة.

وتستعرض «الوطن» أبرز التصريحات التليفزيونية والإذاعية لـ «دنيا» و«إيمي» عن والدتهما دلال عبدالعزيز وذلك في سياق النقاط التالية.

- قالت دنيا سمير غانم إنها وجدت الكثير من الصفات المتشابهة مع والديها بعد رحيلهما في شخصيتها هي وشقيقتها إيمي.

- وتضيف «دنيا» بأن والدتها دلال عبدالعزيز كانت مؤمنة بالله كثيرا.

- أجمل نصيحة سمعتها منها هي: «حسي إن ربنا معاكي أيا كان الموقف غلط ولا صح هو اللي هيسندك ويخليكي تمشي صح».

- والدي كان دائم التركيز معهما كما أعطاهما كامل الحرية لتفعلا ما تريدانه «كان مليان حاجات جميلة خصوصا في التربية وكان البيست فريند بتاعنا».

-وأشارت «دنيا» إلى أنها تشترك مع شقيقتها إيمي سمير غانم في صفات كثيرة أبرزها حب المنزل «إحنا بيتوتيين».

- قالت «إيمي» إنها كانت تعاني منذ طفولتها بسبب عدم قرب الشبه بينها وبين والدتها، من حيث الملامح ولون البشرة.

- ظهرت إيمي سمير غانم بعد وفاة والدتها ممسكة سبحة إلكترونية، وهي عادة ارتبطت بوالدتها لسنوات طويلة.