رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد دلال عبدالعزيز بكلمات مؤثرة: أنتِ في قلوبنا

كتب:

محمد عزالدين
03:45 ص | الثلاثاء 17 يناير 2023
دلال عبدالعزيز مع دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبدالعزيز مع دنيا وإيمي سمير غانم

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى ميلاد والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي تحل ذكرى ميلادها اليوم.

وكتبت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها على إنستجرام: «أعظم وأحن وأطيب أم في الدنيا، كل سنة وانت طيبة وبإذن الله في الجنة يا رب.. أنا بسمع صوت دعاكي ونصايحك طول الوقت».

وتابعت:«أنتِ في قلوبنا كلنا ربنا يرحمك ويسعدك ويا رب تكونوا متهنيين انت وبابي.. اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين في نور من نورك يا رب #دلال_عبدالعزيز».

 

اقرأ المزيد:

أسرار لـ دلال عبدالعزيز في ذكرى ميلادها.. السبحة الحمراء وبكاؤها بالشارع

في عيد ميلادها.. أزمات في حياة ميرفت أمين: آخرها وفاة دلال عبدالعزيز

رفع آخر أعمال دلال عبدالعزيز السينمائية.. «تسليم أهالي» يحقق 30 مليون جنيه في أسبوعين

هشام ماجد: دلال عبدالعزيز تركت فراغا فنيا وإنسانيا كبيرا

غادة رجب عن دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي: «كنت بحس إنهم أصغر مني»

هشام ماجد: دلال عبدالعزيز فرحت بتقديم أكشن في فيلم تسليم أهالي (فيديو)
بقلم محمد عزالدين