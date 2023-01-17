دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد دلال عبدالعزيز بكلمات مؤثرة: أنتِ في قلوبنا

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى ميلاد والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي تحل ذكرى ميلادها اليوم.

وكتبت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها على إنستجرام: «أعظم وأحن وأطيب أم في الدنيا، كل سنة وانت طيبة وبإذن الله في الجنة يا رب.. أنا بسمع صوت دعاكي ونصايحك طول الوقت».

وتابعت:«أنتِ في قلوبنا كلنا ربنا يرحمك ويسعدك ويا رب تكونوا متهنيين انت وبابي.. اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين في نور من نورك يا رب #دلال_عبدالعزيز».