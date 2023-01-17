دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد دلال عبدالعزيز بكلمات مؤثرة: أنتِ في قلوبنا
كتب:
محمد عزالدين
03:45 ص | الثلاثاء 17 يناير 2023
دلال عبدالعزيز مع دنيا وإيمي سمير غانم
أحيت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى ميلاد والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي تحل ذكرى ميلادها اليوم.
وكتبت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها على إنستجرام: «أعظم وأحن وأطيب أم في الدنيا، كل سنة وانت طيبة وبإذن الله في الجنة يا رب.. أنا بسمع صوت دعاكي ونصايحك طول الوقت».
وتابعت:«أنتِ في قلوبنا كلنا ربنا يرحمك ويسعدك ويا رب تكونوا متهنيين انت وبابي.. اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين في نور من نورك يا رب #دلال_عبدالعزيز».