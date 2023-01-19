التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة في سوهاج

صرحت الجهات المختصة بدفن جثة طفل بالمرحلة الابتدائية بمحافظة سوهاج، كان قد لقي مصرعه بحادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجته النارية في نجح حمادي.

الإخطار الأمني للحادث

كان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد زير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لقسم أول سوهاج بوجود حادث تصادم ومتوفى، بطريق ترعة نجع حمادي.

الانتقال لموقع الحادث

فور البلاغ انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث وتبين بالانتقال وجود حادث تصادم ومتوفى دائرة قسم أول سوهاج.

تفاصيل حادث السير في سوهاج

أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو «زهران. م» سن 36 عاما سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفل «ياسين.ا.ع.ا» سن 12 عاما تلميذ ويقيم دائرة قسم أول أثناء استقلاله دراجة نارية مما نتج عنه وفاته بالحال وتم نقل الجثمان لمستشفى سوهاج العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.