النقيب أحمد نجيب: حققت بطولات برياضة الكياك ووعدت الرئيس بالمركز الأول عالميا

قال النقيب أحمد محمد نجيب، بطل رياضي عالمي وأحد مصابي العمليات العسكرية: «الحكاية بدأت من 2016، صدرت التعليمات والأوامر بالتحرك لمنطقة شديدة الخطورة، وبدأنا نحضر الدورية وتحركنا وخلال التحرك انفجرت عبوتين ناسفتين واحدة في أول الدورية والأخرى في نهايتها، بالإضافة لتبادل إطلاق نار مع العناصر التكفيرية، وتم تطهير المنطقة بالكامل».

رحلة علاج وبطولات

وتابع نجيب: «معرفتش معنى أن الألم بيتخلق منه أمل غير بعد إصابتي ورحلة علاجي كانت السبب في أنى أحب رياضة الكياك وأتميز فيها، وحصلت على المركز الأول في جميع المسابقات المحلية وأول على مستوى الوطن العربي والثاني على أفريقيا والرابع على العالم، وطموحي أحقق اللي طلبه مني الرئيس السيسي وهو الحصول على المركز الأول في بطولة العالم المقبلة».

رياضة الكياك

وأضاف النقيب أحمد نجيب: «وأنا بركب الطرف الصناعي تعرفت على شخص يمارس رياضة الكياك، ومكنتش أعرف حاجة عن الرياضة دي، ودورت على اللعبة واتعرفت على الرائد علي الزيني أحد المصابين كان يمارس التقديف، وعرفني على اللعبة، وبعد 3 شهور من التدريب حصلت على المركز الثالت على الجمهورية وانضميت لمعسكر المنتخب، ولقيتني بتطور وسافرت معاهم بطولة العالم».

جاء ذلك خلال فيلم تسجيلي عرضته فضائية اكسترا نيوز يتناول قصص وبطولات أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية بعنوان نقطة تحول.