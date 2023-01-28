ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين وتقليد العملات بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي تخصص للنصب على المواطنين وتقليد العملات المحلية والأجنبية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

ضبط المتهمين

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) لقيامه بانتحال صفة مهندس مدني بإحدى الجهات الحكومية وإيهام المواطنين باستطاعته إبرام عقود مع إحدى الجهات الحكومية لتوريد منتجات غذائية وتحصله من أحد المجني عليهم على مبلغ مالي (300 ألف جنيه) مقابل ذلك كمقدم تعاقد إلا أنه لم يف بالاتفاق وعقب مُحاولات المجني عليه استرداد المبلغ المدفوع عرض عليه المتهم إعطاءه تمثالا أثريا لبيعه والاستفادة من ثمنه لاسترداد المبلغ المشار إليه.

وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على (عدد 2 تمثال ذهبي اللون يشتبه فى أثريتهما – مبلغ مالي من عملات أجنبية يشتبه ف كونها عملات مزيفة).

وبمواجهته أقر أن المبلغ المالي المضبوط مُزيف وأنه تحصل عليه من (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) وأمكن ضبطه وبرفقته (أحد الأشخاص) وضُبط بحوزتهما (مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية مزيفة).

اعترامات المتهمين بالنصب على المواطنين

وبمواجهتهما اعترفا بالإشتراك مع المتهم الأول في عمليات النصب على المواطنين باستخدام العملات المزيفة المضبوطة وأرشدا عن مصدر تحصلهما عن تلك المبالغ من (صاحب مطبعة، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) وأمكن ضبطه (وشخصين آخرين) وبحوزتهم (عملات مالية محلية مزيفة) كما تم ضبط أجهزة كمبيوتر مستخدمة في تصميم العملات المالية المزيفة.