ضبط 21 مركبة «توك توك» تسير عكس الاتجاه خلال حملات مكبرة بالجيزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أشرف بكر، رئيس حي شمال الجيزة، بشن حملة مكبرة بشارع البوهي وعلى جانب سور محطة الصرف الصحي وأمام مستشفى الوراق لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعيق الحركة المرورية، وذلك في استجابة لشكاوى المواطنين من وجود تعديات على الطريق العام من قبل الأكشاك والفتارين والورش المقامة بالمخالفة والمحال التجارية والباعه الجائلين والمفترشين للطريق.

حملات مكبرة للمنطقة محل شكاوى المواطنين

وأشارت المحافظة في بيان، إلى قيام أجهزة حي شمال بتنفيذ حملات مكبرة للمنطقة محل شكاوى المواطنين، وأسفرت عن ضبط 21 مركبة «توك توك» تسير عكس الاتجاه، ورفع وإزالة 19 كشكا وفاترينة وورش لإصلاح التوك توك مقامة بالمخالفة دون ترخيص في نهر الطريق، وتتسبب في إشغال الطريق العام وأرصفة المشاة، وتعكس مظهرا لا يليق بمسار الطريق، مع رفع المخلفات ونواتج الإشغال لتسهيل الحركة.

توفير حرم آمن لسير المواطنين

وكلف محافظ الجيزة بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على ضرورة أن تكون الجهود دورية لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط بمسار الطريق.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الجيزة، قام حي شمال بشن حملات لـ«كلبشة» السيارات المخالفة لانتظارها الخاطئ بالجزر الوسطى وأعلى أرصفة المشاة، وذلك بشوارع الوحدة ومحمد حجازي، بالتنسيق مع إدارة المرور، إلى جانب الاستجابة لشكاوى المواطنين، وضبط عدد 21 مركبة توك توك للسير عكس الاتجاه وإعاقة الحركة المرورية بقطاع المنيرة الشرقية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافه المخالفات.