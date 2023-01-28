مصابة في عملية إرهابية لـ«نقطة تحول»: لما قطعوا رجلي قلت مش مشكلة.. ومستحيل أنسى الشهداء

قالت السيدة قوت القلوب، من مصابي العمليات الإرهابية، إن يوم إصابتها لم تشعر بشيء بعد الانفجار مباشرة، متابعة: «فتحت عيني على مشاهد صعبة جدا الله يرحم كل اللي استشهد، ومستحيل أنسى الشهداء اللي شوفتهم ودايما بفتكرهم.. عظام رجلي اتكسرت واحتاجت لعمليتن وبعدها جبس كامل».

وتابعت قوت القلوب: «لما قالوا هيقطعوا رجلي قلت مش مشكلة أهي حته مني هتسبقنى عند ربنا».

جاء ذلك خلال فيلم تسجيلي عرضته فضائية اكسترا نيوز يتناول قصص وبطولات أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية بعنوان نقطة تحول.