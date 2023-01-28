رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

مصابة في عملية إرهابية لـ«نقطة تحول»: لما قطعوا رجلي قلت مش مشكلة.. ومستحيل أنسى الشهداء

كتب:

محمد أيمن سالم
07:50 م | السبت 28 يناير 2023
السيدة قوت القلوب

السيدة قوت القلوب

قالت السيدة قوت القلوب، من مصابي العمليات الإرهابية، إن يوم إصابتها لم تشعر بشيء بعد الانفجار مباشرة، متابعة: «فتحت عيني على مشاهد صعبة جدا الله يرحم كل اللي استشهد، ومستحيل أنسى الشهداء اللي شوفتهم ودايما بفتكرهم.. عظام رجلي اتكسرت واحتاجت لعمليتن وبعدها جبس كامل».

وتابعت قوت القلوب: «لما قالوا هيقطعوا رجلي قلت مش مشكلة أهي حته مني هتسبقنى عند ربنا».

جاء ذلك خلال فيلم تسجيلي عرضته فضائية اكسترا نيوز يتناول قصص وبطولات أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية بعنوان نقطة تحول.

اقرأ المزيد:

«اكسترا نيوز»: طوابير من المواطنين بمعرض الكتاب لليوم الثاني

«اكسترا نيوز»: مصر حققت مكاسب عديدة من المشاركة في مؤتمر بغداد

خبير سياحي لـ«اكسترا نيوز»: مصر تستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويا

«اكسترا نيوز» تعرض تقريرًا عن «ابدأ»: «تستهدف توطين الصناعة الوطنية»

"اكسترا نيوز" تذيع تسريبا صوتيا يفضح سرقة حماس للمساعدات
بقلم محمد أيمن سالم