مصاب عملية إرهابية: أنا أخف من حالات كتير.. وناس كتير استشهدت جنبي

قال عم غريب، أحد مصابي العمليات الإرهابية، إن يوم إصابته كان متفقا مع زوجته أن يلتقيها بعد صلاة الظهر لشراء الخبز، «مشينا في شارع كنيسة الأقباط المرقسية وأول ما وصلنا أمام باب الكنيسة حصل الانفجار في شهر أبريل عام 2017 وقتها، ولقيت نافورة دماء من إيدي، وإيدي فقدت الحركة كاملة ومش قادر أستخدمها في أي حاجة».

يوم الإصابة

وتابع عم غريب: «ربنا مقدر لي أن يحصل لي ده، وأنا أخف من إصابات كتير كان في ناس جنبي استشهدوا والبعض اتعرضوا لاصابات أخطر من إصابتي فالحمد لله على كل شيء، وبعد الحادثة كنت ببقى قلقان أني أعدي من الشارع، لكن مع ذلك هستمر أعدي من الشارع ومش هنبطل نشتري عيش، والحمد لله على كل حال».

جاء ذلك خلال فيلم تسجيلي بعنوان «نقطة تحول» عرضته فضائية إكسترا نيوز يتناول قصص وبطولات أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية.