شريف رمزي في عيد ميلاد شقيقه: ما زال في غيبوبة من 6 أشهر

حرص الفنان شريف رمزي على تهنئة شقيقه صلاح رمزي بعيد ميلاده، الذي ما زال يتواجد في العناية المركزة نتيجة غيبوبة تعرض لها منذ 6 أشهر.

ونشر شريف رمزي مجموعة صور تجمعه بشقيقه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «النهاردة عيد ميلاد حبيبي قلبي وأخويا الصغير صلاح ودي السنة الوحيدة من يوم ما اتولد اللي مش عارف أكلمه أعيد عليه فيها، وأقوله كل سنة وأنت طيب لأنه للأسف ما زال في الغيبوبة اللي دخلها من 6 أشهر.. فبعد إذنكم بطلب من الجميع الدعاء له بالشفاء، كل سنة وأنت طيب يا حبيبي يا صلاح وعقبال مليون سنة.. بحبك ومفتقدك قوي».

مرض صلاح رمزي

ما زال المنتج صلاح رمزي يتواجد في أحد المستشفيات الكبرى إثر غيبوبة، رغم اجرائه عدة عمليات جراحية، لكنها لم تؤدي لأي تحسن في حالته الصحية.