حالة الطقس غدا في المحافظات.. 3 ظواهر جوية وانخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا في المحافظات محذرة من ظاهرة تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية التي تصل بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري بالإضافة إلى ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وتكون الغيوم الجزئية على جميع المحافظات لا سيما محافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا في المحافظات أن القاهرة الكبرى ستتعرض لتكون الشبورة الكثيفة والغيوم الجزئية حيث سجلت العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة وتصل سرعة الرياح إلى 26 كيلومترا في الساعة.

حالة الطقس غدا

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات الوجه البحري سجلت العظمي 23 درجة والصغرى 12 درجة مع نشاط لحركة التي تصل إلى 24 كيلومترا في الساعة وتكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.

الظواهر الجوية في طقس الغد

فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية مع طقس مائل إلى البرودة ليلا بارد نهارا وسجلت العظمى 21 درجة، وبلغت الصغرى 14 درجة وسرعة الرياح سجلت 26 كيلومترا.

وتنعدم فرص تكون الشبورة المائية على محافظات جنوب الصعيد حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلاً، وسجلت العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة وبلغت سرعة الرياح 20 كيلومترا في الساعة.