متحدث «الوزراء» لقناة الحياة: حل مشكلة البضائع المتراكمة في المواني نهائيا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن البضائع المتراكمة في الجمارك، من إحدى المشكلات المزمنة التي كانت البلاد تعانيها الفترة الماضية، وجرى حلها بشكل نهائي.

البضائع بالجمارك حاليا يعادل الكم الطبيعي

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه على الرغم من وجود سلع وبضائع حاليا في الجمارك، ولكن هذا الكم من البضائع يعادل الكم الطبيعي الذي كان متواجد حتى في فترات ما قبل الأزمة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء اجتمع مع المسؤولين مع الجمارك، ووزارة التضامن والمواني، ووجه لهم سؤال عن متوسط البضائع التي كانت متواجدة في الموانئ المصرية إجمالا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية فكان ردهم بأنها كانت تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليار دولار.

الإفراجات تسير بانتظام

وأوضح أن الموجود في المواني حاليا أقل من 4 مليار دولار سلع موجودة في الجمارك، لكن هذه البضائع تخرج بانتظام، والإفراجات تسير.