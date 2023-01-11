شعبة المستوردين لقناة الحياة: خروج بضائع من الجمارك سيقلل الضغط على العملة

قال متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إنه بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة سرعة إخراج البضائع من الموانئ الخاصة بمستلزمات الإنتاج والطعام والشراب، أو ما يخص المواطنين قُبيل قدوم شهر رمضان 2023، سيقلل من الضغط الخاص بتدبير العملة للمستوردين، وهي بداية مؤثرة.

بشاي: الإفراج عن بضائع بـ6.5 مليار دولار في ديسمبر

وأضاف «بشاي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه خلال شهر ديسمبر الماضي تم الإفراج عن بضائع بقيمة 6.5 مليار دولار، و1.6 مليار دولار في أول 10 أيام من شهر يناير 2023، وهو رقم ضخم.

زيادة أسعار المنتجات العالمية تقارب الـ40% في كل السلع

واستطرد: «فيه زيادة في أسعار المنتجات العالمية تقارب الـ40% في كل السلع، بخلاف أن أوروبا بتعاني من الطاقة، وده كله هيحملوه عبئ على منتجاتهم اللي بيصدروها لمصر، وأحنا بالنسبة ليهم سوق كبير جدا».