تراجع 400 جنيه في سعر طن أعلاف الدواجن بعد الإفراج عن البضائع بالجمارك

شهدت أسعار أعلاف الدواجن اليوم 23 يناير 2023، تراجعا ملحوظا بواقع 400 جنيه للطن، وذلك بعد الإفراج عن الأعلاف في الموانئ المصرية، وتستمر في التراجع بحسب الموزعين وأعضاء العرف التجارية.

وذكر أحمد العمدة أحد موزعي أعلاف الدواجن، لـ«الوطن»، أن هناك تراجعا في أسعار أعلاف الدواجن 400 جنيه للطن، وحتى الآن هناك استمرار في التراجع مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بعد الإفراج عن الأعلاف في الجمارك.

أسعار أعلاف الدواجن

وأضاف «العمدة» أن سعر طن أعلاف الدواجن البادي سجل نحو 21 ألف جنيه، وبالنسبة للنامي سعره 20900 جنيه، وسعر طن أعلاف الناهي يصل إلى 20800 جنيه، وذلك يعتبر تراجعا ملحوظ.

توقعات باستمرار تراجع الأسعار

وفي هذا الصدد، قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد تراجع الأسعار، خاصة بعد إعلان الإفراج عن الأعلاف في الموانئ المصرية.

ومن جهته، ذكر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه من المتوقع تراجع أسعار الأعلاف خلال الفترة المقبلة، بعد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.