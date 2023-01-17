يرغب العديد من الأشخاص، في معرفة لينك حجز مواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، والتي تمنحها لهم الدولة تيسيرا على ذوي الإعاقة ولسرعة تحركهم من مكان لآخر.

وفي السطور التالية، تعرض بوابة الوطن، لينك حجز مواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، وفقا لما كشفته وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

لينك حجز مواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك

يمكن حجز مواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، عن طريق الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكترونية، المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

أطلقت وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع التضامن الاجتماعي، موقع المجالس الطبية المتخصصة من أجل حجز مواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

وخصصت الوزارة مواعيد حجز الكشف الطبى للسيارات المعفاة من الجمارك يوميا، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بأيام العمل الرسمية.

خطوات حجز الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة

وعلى الراغبين في حجز كشف طبي التسجيل على موقع المجالس الطبية.

وبعدها الضغط على حجز الكشف.

اكتب البيانات المطلوبة الخاصة باسم الشخص ونوع الإعاقة.

اختيار اسم المستشفى الراغب في إجراء الفحوصات به.

تحديد موعد الكشف المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة الراغب في الكشف.

الضغط على حفظ الطلب، وبعدها تتلقى رسالة تأكيد الحجز.